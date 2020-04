Sorrento. Prorogata la sospensione del pagamento delle strisce blu fino a maggio. L’Amministrazione Comunale di Sorrento aveva già deciso che, per tutto il mese di aprile, la sosta nelle strisce blu e gli abbonamenti per residenti e lavoratori fossero gratuiti. Adesso, con una nuova delibera, la Giunta ha deciso che il provvedimento fosse prorogato anche per il mese di maggio, per andare incontro ai cittadini ed ai lavoratori che si stanno trovando a fare i conti con l’emergenza Coronavirus ancora in corso. Nessun rimborso è previsto per chi avesse già pagato gli abbonamenti relativi ai mesi di aprile e/o maggio 2020.