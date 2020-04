Sorrento pronta a ripartire, il servizio di Tg2. Il sindaco Cuomo: “Stagione già compromessa”

“Sorrento pronta a ripartire”. E’ questo il titolo del servizio andato in onda ieri sul Tg2. La fase due è imminente, e porterà senza dubbio una ventata di aria fresca in questo paese che, come tanti, ha sofferto fino in fondo l’emergenza sanitaria legata la coronavirus.

Nel reportage, le telecamere della Rai incrociano un pizzaiolo diretto al lavoro, vista la recente riapertura solo tramite delivery, che afferma: “Vado in pizzeria a preparare gli impasti per lunedì. Ci sarà una fascia oraria in cui regaleremo le pizze ai cittadini meno abbienti.”

Una Sorrento piegata in due, visti i milioni di guadagni che annualmente sono alla base del business turistico di tutta la Penisola sorrentina. Il sindaco Cuomo si dice pronto a ripartire: “Questa stagione è già compromessa ma la città va aperta per dare la possibilità a chiunque voglia venire a Sorrento di godere delle sue bellezze naturali e paesaggistiche.”