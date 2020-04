Sorrento. Di Prisco in risposta alla minoranza: “Il 31 marzo ho richiesto la piattaforma per il consiglio online”

Sorrento. Dopo la sollecitazione da parte di Fiorentino dalla minoranza a convocare una riunione, Il Presidente del Consiglio Comunale di Sorrento, Luigi di Prisco, risponde così: “Il 31 marzo scorso ho chiesto di predisporre la piattaforma che da remoto consente di realizzare il consiglio comunale con modalità on line, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in costanza dell’emergenza sanitaria”.

“Il Ced (centro elaborazione dati comunale, ndr) sta lavorando per rendere fruibile la piattaforma. Credo che in tempi brevi avremo la possibilità di tenere il consiglio in teleconferenza”.