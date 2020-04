Sorrento, il prezioso lavoro della Protezione Civile: “Sabato distribuiremo altre mascherine” -VIDEO

Non sono mai troppi i messaggi di solidarietà che inviamo alla Protezione Civile che opera sul territorio regionale, in particolare quella che opera in Costiera Amalfitana e in Penisola Sorrentina. Con queste piccoli grandi eroi siamo in contatto praticamente ogni giorno e non possiamo fare altro che lodare il loro lavoro, prezioso e alle volte sottovalutato.

“Purtroppo le persone hanno paura, anche se per fortuna sembra che stiamo superando il tutto abbastanza bene in confronto alle altre città – ci ha detto una volontaria della Protezione Civile che opera a Sorrento – E’ tutto un insieme, le persone hanno capito che uscendo di casa il tutto potrebbe prolungarsi ulteriormente. Fortunatamente stanno mantenendo un certo rispetto per la situazione.

Molte famiglie sono in difficoltà e fortunatamente il Comune le sta aiutando, anche persone al di fuori delle istituzioni. Colgo l’occasione per dire che fuori al Supermercato, grazie all’aiuto della Parrocchia di San Marco Evangelista, distribuiremo gratuitamente sabato prossimo delle mascherine. Cerchiamo di aiutare le persone sole, che hanno bisogno, specialmente quelle anziane”.