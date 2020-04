Sorrento, il presidente Confcommercio Attardi: “Situazione preoccupante. Aperture lontanissime” – VIDEO

Abbiamo ascoltato il presidente Confcommercio di Sorrento, Natalino Attardi. Quest’ultimo si è mostrato preoccupato della situazione che sta vivendo la città.

“Purtroppo questa è la fase che vede coinvolti gli operatori del turismo – ha dichiarato – Sono tutti in ginocchio e tra poco subiranno, a mio avviso, conseguenze anche gli imprenditori del turismo. Non credo che tutti possano resistere ad oltranza.

E’ una situazione molto difficile per i commercianti. La sopravvivenza degli stessi è legata essenzialmente ad una condizione personale: dubito che chi ha fitti da pagare possa riaprire già a giugno. Chi va a comprare un souvenir o un prodotto turistico?

Abbiamo già inviato una lettera al Comune chiedendo la soppressione delle tasse comunali in questi due mesi di inattività. Dobbiamo distinguere l’uomo dall’attività: la salute è la prima cosa da tutelare. Purtroppo credo che non riapriremo neanche a luglio, ma forse neanche a settembre. Ci sono dei paletti troppo restrittivi.

Quanti potrebbero fallire? Non ci voglio neanche pensare.

Bisognerebbe tutelare i fitti, sia da parte dei locatari che da parte degli affittuari: una nostra idea è quella di dare una ritenuta non a chi paga il fitto ma a chi non lo riceve. Loro, in questo momento, stanno dicendo: “Se pagate il fitto vi diamo il 60% di ritenute di imposta”, il fatto è che in molti non possono neanche pagarlo il fitto”.

