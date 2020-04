Sorrento. Il post virale dell’Europa Palace “Pronti a ripartire con determinazione e precauzione” . Uno degli alberghi più belli e storic della Campania da uno slancio di ottimismo in questi giorni bui per il coronavirus Covid-19 e verso la fine del lockdown per la quarantena lancia un segnale di luce con questo post.

GIUGNO SI AVVICINA….RIPARTIAMO CON

DETERMINAZIONE E PRECAUZIONE

Dopo un periodo così triste e difficile per la nostra Nazione e per il resto del Mondo , è BELLEZZA la prima parola che da’ il vero senso ad ogni viaggio.

Con moderazione, prudenza e con le giuste precauzioni sanitarie,

Il Grand Hotel Europa Palace è il luogo giusto per accompagnarvi in questa esperienza di ripartenza nella nostra splendida Penisola Sorrentina.