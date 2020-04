Sorrento. Pasqua tranquilla, nessun caso. Attardi “Dalla prossima settimana le linee strategiche per ripartire in futuro”. Il Comune di Sorrento pubblica i dati di questa domenica 13 aprile 2020 senza variazioni di sorta per fortuna. Come il resto d’ Italia e la Campania, anche Sorrento si vuole preparare per la ripartenza, dopo aver fatto un buon lavoro con lo staff Raffaele Attardi annuncia le prossime linee:

Le misure di prevenzione sono tutte giuste, quando servono a ridurre i contagi. E accetto tutto anche l’esercito per strada per evitare le scampagnate. Ma continueró a ripetere che combattere i contagi con mascherine non idonee é una scelta sbagliata.