Sorrento Pasqua con l’esercito e droni , Massa Lubrense fermate tre famiglie che volevano andare nelle ville a mare. Fermi i treni e i traghetti per Capri e Ischia

Sorrento Pasqua con l’esercito , Massa Lubrense fermate tre famiglie che volevano andare nelle ville a mare. Fermi i treni e i traghetti per Capri e Ischia . A presidiare il territorio un coordinamento interforze in atto tra carabinieri, polizia di Stato, polstrada, guardia di finanza, polizia metropolitana, militari dell’Esercito e della Capitaneria di porto, agenti dei comandi di polizia locale. Le camionette dell’esercito a Sorrento, di base al “confine” a Meta, Vico Equense blindata. Vietato spostarsi da un comune all’altro. A Sorrento, Massa Lubrense e Vico Equense decolleranno anche i droni per assicurare il rispetto delle misure di contenimento del Covid-19 anche nei luoghi meno accessibili. A preoccupare è soprattutto il possibile afflusso di proprietari di seconde case: un «assaggio» si è avuto ieri, quando gli agenti di polizia municipale di Massa Lubrense, che effettuano il servizio h24, hanno fermato tre famiglie, provenienti da Napoli e dintorni, che in auto erano dirette nelle rispettive abitazioni di Marina del Cantone, di Villaggio Caso e del borgo collinare di Torca, come riporta Antonino Siniscalchi su Il Mattino . Sono state denunciate e rimandate indietro. Sorprese anche due minicomitive di bagnanti a Marina Cantone e Marina della Lobra. Domani verranno intensificati i controlli della Capitaneria di porto su spiagge, arenili e scogliere. Con l’impiego delle motovedette di polizia marittima, sarà ispezionato il litorale da mare, in particolare nel fiordo di Crapolla e nelle baie di Mitigliano e Ieranto, che ricadono nella Riserva marina protetta di Punta Campanella. Fermi oggi e domani i treni della Circumvesuviana, ma anche gli sbarchi per Capri e Ischia.