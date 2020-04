Una Pasqua surreale in Penisola Sorrentina . Da Vico Equense a Massa Lubrense per strada solo militari, esercito, polizia, carabinieri, Guardia di Finanza e vigili urbani per mare la Capitaneria di Porto . Una Pasqua 2020 da dimenticare, dalle spiagge deserte a Meta, in genere super affollate. Qui c’erano migliaia di persone oggi nessuno per le misure di contenimento del Coronavirus Covid-19 . Sul Corso Italia nessuno, solo forze dell’ordine, da Piano a Sant’Agnello fino a Sorrento . Al Porto nessuno così anche come sulle strade sui nostri social network di Facebook, Instagram, Twitter e sul canale you tube di Positanonews TV il reportage in Penisola Sorrentina

Servizio Michele Cinque e Paola d’ Esposito