Sorrento, Paolo Esposito: “Dobbiamo cambiare rotta, imprenditori si devono coalizzare” – VIDEO

Preoccupato anche l’imprenditore, nonché consigliere comunale di minoranza, Paolo Esposito, del noto ristorante “Caruso” di Sorrento, il quale ci ha parlato della situazione attuale. Una situazione ancora non chiara, che rischia di mettere ancora più in difficoltà gli imprenditori: secondo Esposito, l’ideale sarebbe una collaborazione stretta, diretta, tra i vari protagonisti.

“E’ un momento particolare. Io, nella mia testa, ho l’obiettivo di riaprire. Aspetto che ci sia data la possibilità – ha dichiarato Esposito – ma se gli alberghi non aprono, come molti stanno dicendo, noi che apriamo a fare?

Certo, sicuramente non avremmo richiesta come in passato nell’immediato, ma cominciasse chi di dovere a dare almeno delle notizie. Propongo un coordinamento tra vari imprenditori: dobbiamo iniziare a capire che è un problema mondiale e bisogna capire in quale direzione andare.

La proposta di Sorbillo? E’ positiva, ma è un problema relativo quello dell’asporto. Noi non viviamo in una grande città, Sorrento non è Napoli.

Lo dico adesso più di prima, dobbiamo cambiare rotta, il paese deve andare in un’altra direzione”.

L’intervista dal minuto 16,52 circa: