Sorrento Palace. In centina senza sussidi per colpa della legge sul Covid

La denuncia è partita in diretta su Positanonews TG ( Leggi qui servizio e diretta ) e la battagli dei lavoratori a tempo determinato è stata raccolta anche dal Mattino di Napoli a firma di Antonino Siniscalchi . Una carenza normativa nelle note di attuazione del decreto «Cura Italia» ha tagliato fuori una fascia di lavoratori dai sussidi destinati al comparto turismo. La vertenza aperta dalla Rsa, la rappresentanza sindacale aziendale dell’hotel Hilton Sorrento Palace, è sostenuta da una analoga iniziativa intrapresa dal management della stessa struttura ricettiva. L’obiettivo della vertenza è focalizzato sulla impossibilità di accedere al bonus del Governo dei 600 euro, di quello regionale di 300 euro e di tutti i sostegni al reddito che saranno formulati in futuro.

«Da qualche anno spiega Magalì Castellano della Rsa dell’Hilton – è stata operata una netta distinzione contributiva e di inquadramento Inps tra i lavoratori stagionali dipendenti da aziende che sospendono temporaneamente l’attività e le aziende che sono aperte tutto l’anno, le quali in alta stagione ricorrono ai lavoratori stagionali per incrementare il proprio organico. In sostanza, nel distinguere le due tipologie di lavoratori stagionali si evidenziano due diversi codici Inps, quello riservato ai dipendenti delle strutture annuali che risultano classificati lavoratori a tempo determinato, non aventi diritto al bonus previsto, perché riservato solo ai lavoratori stagionali, dipendenti delle aziende che chiudano i battenti in concomitanza con la fine della stagione». Una norma che separa di fatto lavoratori di serie A e di serie B. «La nostra realtà aggiunge Magalì Castellano – si concentra sull’Hilton e vede coinvolte centinaia di lavoratori con le relative famiglie, ma la vertenza si estende a tutto il comparto e coinvolge altre attività, non solo dipendenti di alberghi, ma anche di ristoranti, bar, pub che si trovano nelle stesse condizioni». Con le prospettive incerte sui tempi di ripresa delle attività turistiche, il sostegno al reddito diventa fondamentale per la sopravvivenza di quelle famiglie che assorbono l’unico sostentamento dal lavoro stagionale. «Una situazione che rischia di trasformarsi in tragedia conclude Magalì Castellano perché vede coinvolte famiglie appartenenti ad aree geografiche che spaziano dai paesi vesuviani ai comuni della penisola sorrentina. Bisogna porre rimedio subito ad una ingiustizia per queste famiglie. È un dovere delle istituzioni evitare disparità di trattamento rispetto a quanti hanno potuto già beneficiare di un aiuto tanto necessario in questo momento di grande crisi».