Sorrento. Nota del sindaco Cuomo “Distribuzione buoni spesa regolari”

Sorrento. Una nota del sindaco Giuseppe Cuomo chiarisce la lettera giunta in redazione e nota del gruppo Riprendiamoci la Città di Ciccio Gargiulo che non avevamo inserito.

I nostri uffici hanno risposto prontamente ed adeguatamente alle richieste dei cittadini. A quei pochissimi che hanno lamentato un mancato recapito delle domande – una manciata e non “tante” come da voi descritto – lì dove forniti di documentazione attestante l’avvenuto inoltro, abbiamo dato l’opportunità di rientrare tra gli aventi diritto. L’informazione e il diritto di cronaca sono una cosa, le opinioni un’altra.

Poi c’è la macchina del fango, alimentata da quanti hanno a cuore solo il seminare odio e il sospetto sull’operato degli altri. E, soprattutto in questa situazione di emergenza sanitaria, economica e sociale, è quello di cui si sente davvero meno il bisogno.