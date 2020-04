Sorrento, nel video dell’Istituto Gaetano Salvemini l’arte racconta i tempi del coronavirus

Un video significativo per reinterpretare l’arte e raccontare i tempi del coronavirus. Si chiama “RestArt” il progetto realizzato dagli alunni della classe 4SA/A dell’Istituto Gaetano Salvemini di Sorrento. Questi ragazzi hanno realizzato un video, mettendo insieme arte, fotografia e montaggio video, realizzando un corto in cui si riflette sul contesto storico in cui ci troviamo, attraverso l’arte modificata e contestualizzata dagli studenti. Un processo creativo avvenuto a distanza, che ha portato a compimento un video scandito dalle voci di Ermal Meta e Fabrizio Moro, sulle note di “Non mi avete fatto niente”. L’arte in questo caso serve a narrare questo evento che sta segnando la nostra esistenza da un altro punto di vista. “Oggi più che mai, c’è bisogno di guardare il mondo con gli occhi innocenti dei bambini” – si legge nel testo che introduce all’intenso filmato, che vi invitiamo a scoprire con noi.