Sorrento – Napoli . Dal 4 maggio Circumvesuviana con posti distanziati. Ecco come , che ne pensate?

Sorrento – Napoli . Dal 4 maggio Circumvesuviana con posti distanziati. Ecco come . A comunicarlo è De Gregorio della Eav – dal 4 maggio posti distanziati – del distanziamento sociale non è responsabile il personale dell’azienda di trasporto (come da disposizioni nazionali). In caso di emergenza verranno allertate le forze dell’ordine.

Non riusciamo ad immaginare come si possa far rispettare questo limite , ricordiamo che la Circumvesuviana è da sempre stata oggetto di cronaca per sovraffollamento, dunque nessuno in piedi e posti a sedere alternati

Che ne pensate della Circumvesuviana al tempo del Coronavirus Covid-19?