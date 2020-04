SORRENTO. I musicisti del GRANDI in concerto solidale

Gli Allievi del “Grandi”, vista la situazione di emergenza, cercheranno con la loro musica di alleviare, in parte, il disagio che noi tutti stiamo vivendo.

Agostino Mirimao Pianoforte, tiene il primo concerto di una serie trasmessa in diretta su Facebook.

https://www.facebook.com/1101063187/posts/10216965263259407/

Il prof. Domenico Guastafierro intervistato in merito, ha detto:

Niente, visto che in questo periodo siamo costretti a lavorare con i ragazzi via web, che ha due aspetti fondamentali il primo è un bellissimo modo per sentirci vicino ai nostri allievi cercando di rassicurarli innanzitutto e poi cercando di proseguire il lavoro di formazione , il secondo la didattica a distanza, serve solo in casi di emergenza. Abbiamo tutti bisogno di tornare al più presto alla normalità.

Quindi, Abbiamo pensato di organizzare una serie di concerti in diretta il sabato pomeriggio con gli allievi più preparati, innanzitutto per sentirci più vicino, e poi la Musica aiutava tirare un attimo il fiato, un piccolo sospiro di sollievo, in maniera molto sobria.

La mia proposta è stata accettata dai ragazzi con entusiasmo e quindi abbiamo cominciato oggi, sperando di ritornare al più presto a fare Musica nei teatri nelle piazze e i ogni luogo, riabbracciandosi senza nessun timore…