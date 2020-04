Sorrento, il messaggio di speranza dal bar/edicola CiokoChris: “Siamo fiduciosi, ce la faremo”

Sorrento. CiokoChris non è solo un bar, è ben altro. In questo momento di emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, CiokoChris ha chiuso la sezione dedicata al caffè, continuando ad offrire il servizio di edicola, perché l’informazione è fondamentale in un momento del genere.

Definirlo Bar è riduttivo, il CiokoChris è come una grande famiglia. Per ora non si può degustare il caffè, ma dalle recensioni che circolano sul web pare si ottimo, ma non solo. Ci sono i loro capolavori abbinati col caffè, da provare, poi le premute di arance di Sorrento, i vari cocktail ecc, per non parlare di tutta la cornetteria.

Il messaggio di speranza per tutti i sorrentini, ma non solo, arriva anche da qui: “Siamo fiduciosi, ce la faremo.”

Persone gentili e cordiali . Abbiamo preso la spremuta più buona di sempre dal ritorno della passeggiata a punta campanella.

Personale gentilissimo! È sempre un piacere fare colazione da loro. Ottima la scelta e la qualità dei cornetti. Per non parlare della spremuta con arance di Sorrento, eccezionale.

Di bar Sorrento è piena… ma credo che la bontà dei prodotti offerti per la colazione sia davvero unica! Le brioche e i cornetti sono ottimi e anche il caffè è molto buono!>