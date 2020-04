Sorrento. Il messaggio dell’associazione Chiavi d’Oro a Salvatore Acampora, portiere dalle Chiavi d’oro, all’hotel Bristol. Un grande professionista, dotato di enorme umanità e sensibilità, benvenuto da tutti. .

Un lutto che ha colpito il monto del turismo e della ricettività della Penisola sorrentina , l’associazione oggi listata a lutto ha annunciato anche una messa in diretta su Facebook, essendo vietati, per le disposizioni sul Coronavirus Covid-19, i funerali

Care Amiche ed Amici accompagnamo con una preghiera il nostro caro Salvatore che oggi è passato a miglior vita.

Stasera per coloro che lo desiderano ci sarà una messa in diretta facebook alle ore 18:30, Per partecipare occorre richiedere amicizia a Fra Antonio Ridolfi

La redazione tutta di Positanonews fa le condoglianze alla famiglia tutta

CLICCA SULLA PAROLA DIRETTA QUI O SOPRA PER LA MESSA