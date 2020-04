Sorrento. Massimo Coppola candidato sindaco sul campo: la prima uscita pubblica sui social network dopo l’inizia dell’emergeza Coronavirus Covid-19

Questa sera di sabato 18 aprile, salle ore 18.00, “Direttamente Massimo”: la prima uscita pubblica sui social network del candidato sindaco di Sorrento Massimo Coppola dopo il Coronavirus, che sarà in diretta sulla sua pagina Facebook ha espresso il suo parere

“Abbiamo dato dei suggerimenti all’inizio dell’emergenza, quello di chiudere tutto, come hanno fatto altri paesi della penisola sorrentina… Ora purtroppo abbiamo diverse persone a cui auguriamo di uscire al più presto da questa situazione .. Ci hanno bollato come speculatori quando dicevamo la nostra opinione.. Ma è un tentativo di mettere un bavaglio.. Continueremo a dire la nostra per il bene della città… Bisogna ripensare il futuro della città.. In questo momento siamo tutti parte di un’unica famiglia, il mondo deve sentirsi tutto unito, essere tutti uniti non significa rimanere in silenzio, cominciamo ad interrogarci anche sul come ripartire.. ”