Sorrento. Mario Gargiulo “La solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai, il Banco Solidale mi riempie il cuore di gioia”

Sorrento. Bello il post di Mario Gargiulo

Ricordate quando dicevo che la solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai? Ecco, qualcosa si muove!

Quel qualcosa si chiama #BancoSolidale, e mi riempie il cuore di gioia . Dal 18 aprile al Teatro Tasso saranno distribuiti pacchi alimentari a tutte le famiglie colpite dall’emergenza. Non sarà richiesto alcun requisito di reddito per ritirare il pacco, basterà solo registrarsi per poterne beneficiare e la quantità di viveri sarà tarata sul fabbisogno settimanale dell’intero nucleo familiare. Appena 13 giorni fa avevo fatto appello alla solidarietà di chi, dalla nostra terra, ha avuto tanto, ed eccoci qua con una prima bella mano tesa a chi è in difficoltà.

Voglio ringraziare tutti, veramente tutti. A partire dai promotori: il Comune di Sorrento, la Fondazione Sorrento, la Coop. Tasso, l’Alilauro Gruson s.p.a., Supermercato Pollio s.r.l., Federalberghi Penisola Sorrentina e i Ristoratori Sorrentini. Grazie anche al gruppo degli Sfaccimmielli che si è reso disponibile a dare una mano nella distribuzione, grazie a tutti gli amici e gli imprenditori che hanno risposto “PRESENTE ”. Inutile dire che no, non basterà, soprattutto se a usufruirne ci sarà anche chi non ne ha reale bisogno. Per questo lancio un altro appello: mi fido tanto della coscienza dei sorrentini, e so che ne usufruiranno solo i bisognosi. Solo insieme possiamo farcela