Sorrento. Il magistrato Maresca e l’appello a visitare la ricostruzione di Villa Fiorentino in 3D

Sorrento. La mostra virtuale “Vacciniamoci d’Arte”, allestita in una inedita ricostruzione 3d di Villa Fiorentino allestita grazie alla Fondazione Sorrento, sta senza subbio riscuotendo un gran successo, con circa quindicimila accessi. L’esperienza digitale ora è possibile su tutti i piani della Villa, e il percorso virtuale è stata migliorato grazie ad una segnaletica in rosso per l’accesso nelle varie sale.

Il fondatore dell’Associazione Arti e Mestieri, il Procuratore Generale di Napoli dott. Catello Maresca ha inviato agli organizzatori un video riguardante la mostra.

“Siamo tutti a casa a rispettare le prescrizioni del Governo, sperando che finisca presto e che si possa ritornare ad abbracciarci di nuovo. Nel frattempo colgo con grandissimo piacere l’iniziativa di artisti ed artigiani della Penisola Sorrentina che, con la Fondazione Sorrento, hanno organizzato questa bellissima mostra virtuale. E’ un modo per sentirsi vicini per sentirsi ancora immersi nella bellezza – prosegue – . Ricordiamocelo sempre: sarà la bellezza che salverà il Mondo. Immergiamoci in questa bellezza e un ringraziamento va a chi l’ha organizzata.”

CLICCA QUI PER ACCEDERE ALLA MOSTRA