Sorrento. Lunedì distribuzione mascherine chirurgiche contro l’emergenza Coronavirus

Sorrento. Lunedì nuova distribuzione mascherine chirurgiche contro l’emergenza Coronavirus.

Lunedì 27/07/2020 ci sarà ancora una distribuzione di mascherine chirurgiche contro l’emergenza Coronavirus a cura della Chiesa Evangelica “Assemblee di Dio in Italia” di Sorrento. “Una bella iniziativa e un grande esempio di solidarietà.

Da parte dell’intera comunità evangelica di Sorrento, il pastore Vincenzo Scala, “esprimiamo un fraterno ed affettuoso grazie alla comunità cinese di Prato, che ha voluto donare le mascherine”.

Le mascherine chirurgiche contro l’emergenza Coronavirus saranno distribuite in favore degli operatori sanitari dell’Ospedale di Sorrento, del Nucleo della Protezione Civile di Sorrento e delle Polizie Locali di Sorrento e Vico Equense certamente le categorie più esposte in questa emergenza. Alcune saranno distribuite anche nei pressi dell’Ufficio postale di corso Italia a Sorrento per essere donate ai pensionati che andranno a ritirare la pensione.

In questa fase di emergenza un segno tangibile di vicinanza da parte di questa comunità evangelica ormai presente dal 1996 a Sorrento con il loro locale di culto in via Fuoro n°77.