Sorrento. Lettera di un vecchio marittimo in quarantena a Positanonews

Egregio Direttore,

Sono un vecchio marittimo confinato in casa da questo tremendo virus.

In questi giorni di forzato isolamento, mi ritornano in mente gli anni passati sulle strade del mare e mi son detto

“ Come è strano!” I marittimi partono, lasciano figli, moglie, famiglia, amici, la propria terra, per andare a vivere per mesi in pochi metri quadrati con un letto ed una scrivania e se si è fortunati , con il bagno in camera. L’abitudine alla quarantena è scontata.

Certo adesso le navi sono moderne, piene di confort, con piscine e palestre attrezzate, sale cinema, etc, per non parlare di navi da crociere che almeno permettono anche un po’ di vita sociale per chi è nei piani alti.

Alla mia epoca a stento c’era qualche libro a tenerti compagnia e se avevi l’aria condizionata eri un signore.

Si iniziava il viaggio 40/50 giorni di cielo e mare (sono un ex CapoHornista), non sempre tranquilli, senza possibilità di telefonare se non via satellite a prezzi esorbitanti, ti rileggevi le lettere se ne avevi ricevute, fino ad impararle a memoria!

Arrivavi in porto, magari era solo una piattaforma con la terra in lontananza, ne potevi solo sentire il profumo.

Si ripartiva, altri 40/50 giorni secondo le condizioni atmosferiche e finalmente arrivavi nel porto base, la prima gioia era ricevere qualche lettera (scritta magari due/tre mesi prima), se potevi fare una scappata a terra giusto per vedere qualche faccia nuova, fare una telefonata, un po’ di shopping.

Poi di nuovo a bordo e questo alle volte per 9 mesi come erano i contratti una volta, lasciavi i figli in fasce ritornavi che camminavano ed a stento ti riconoscevano.

Adesso i contratti sono più umani, poi c’è la video chiamata, e tutti i vari social, ma il marittimo è sempre confinato fra quattro paratie , ed in compagnia di se stesso.

Proprio ieri ho visto in TV persone che erano sconvolte perché da giorni vedevano i propri familiari solo tramite computer.

Per il marittimo almeno 8 mesi l’anno questa è la normalità!

Apprezziamo di più questi nostri ragazzi che per poter andare avanti fanno enormi sacrifici.

Buona Pasqua a Lei ed a tutti

Gargiulo