Sorrento. Ecco le proposte al Presidente De Luca per la fase 2 nella città del Tasso

Requisiti che bisogna soddisfare e per i quali si ritiene necessario un quadro normativo dsi riferimento

Linee di indirizzo per la gestione del rischio delle attività già attualmente ammesse.

Negozi e fornitura di servizi

Queste attività presentano attualmente delle criticità che sono gestite con buona volontà, ma in maniera diversa dai singoli esercenti, in particolare ci si riferisce a supermercati, farmacie, negozi di consumo, fornitori di beni e di servizi .

Le linee di indirizzo devono uniformare i requisiti da soddisfare, con sufficiente elasticità

per gestire le singole situazioni. Oggi sembra prevalere l’uso indiscriminato di mascherine e guanti , peraltro senza chiare indicazioni sulla destinazione d’uso a cui devono essere destinati e i requisiti regolamentari che tali dispositivi devono rispettare per giunta in un contesto dove si verificano notevoli speculazioni e talvolta carenze nelle disponibilità dei dispositivi .

si ritiene opportuno emettere linee di indirizzo che precisino quando e come utilizzare questi dispositivi , stabilire regole per garantire le scorte minime da rendere disponibili nei vari livelli della filiera di commercializzazione e utilizzo dei dispositivi, e cioè presso i fabbricanti ( in Campania ci fabbricanti di dispositivi medici che approvvigionano mascherine da fornire alle aziende ospedaliere in bulk o inserite in kit peraltro fornitori del SSN a cui si potrebbe imporre l’obbligo in fase di appalto di mantenere scorte minime per taluni dispositivi strategici, senza aggravio di costi e mantenendo la stessa qualità del circuito ospedaliero), distributori, farmacie e rivenditori di dispositivi medici .

Altrettanto importante è stabilire un quadro normativo che precisi altre misure per la riduzione del rischio per le varie tipologie di esercizio come misurazione della temperatura del personale prima dell’entrata in servizio e dei Clienti prima dell’accesso , obbligo di file ordinate , divieto di sovraffollamento, obbligo di istallare all’ingresso distributori di prodotti sanificanti ingresso e uscita separate percorsi in avanti e senza incroci nei negozi, utilizzo casse automatiche di e nel caso talune di queste misure non siano applicabili , l’obbligo di effettuare la vendita su prenotazione effettuando il ritiro fuori dal negozio.

Infine dovrebbero essere regolamentati specifici requisiti da rispettare per garantire la sicurezza del personale addette alla vendita in caso di attività ad alta frequentazione , (es cassiere del supermercato ) tenendo conto della criticità che riveste questa attività che determina numerosi contatti con rischio di contagio per il personale e successiva trasmissione crociata ai Clienti . es adozione di schermi protettivi , e\o visiere , utilizzo di tute protettive in luogo di semplici divise

Obbligo di revisione del DVR con la specifica indicazione delle misure adottate per ridurre il rischio.

Analogamente vanno fissare indirizzi per la fornitura di servizi (es personale addetto all’assistenza domiciliare , trasporto e consegna gas in bombole , consegna pacchi , interventi di manutenzione ), con particolari specifiche ove queste attività vengano svolte in situazioni in cui ci siano soggetti a rischio ( es ospizi , anziani ecc)

cantieri di rete, trasporto, aziende pubbliche etc.,

Le linee di indirizzo dovranno contenere criteri generali validi per tutti, esempio misurazione della temperatura corporea e istituzione di un registro prima dell’inizio del servizio turni di lavoro formati sempre dagli stessi operatori, ingressi separati negli spogliatoi, obbligo di prenotazione per evitare l’affollamento, regole di distanziamento, piani di pulizia e sanificazione etc. e prescrizioni particolari da rispettare in caso di contatto con il pubblico, esempio attività di igiene urbana, polizia locale, protezione civile etc.

Linee guida da rispettare per le nuove attività che si intende attivare, esempio cantieri edili, preparazione pasti da asporto, delivery alimentare etc.

Riesame , integrazione e miglioramento dei servizi territoriali delle ASL

Come considerazione preliminare si vuole evidenziare che l’avvio delle nuove attività costituisce un aggravamento del rischio e quindi si ritiene che sia prioritario adeguare gli attuali servizi di assistenza territoriale delle ASL .si determineranno infatti nuove situazioni da gestire sia a causa dell’aumento della platea delle Persone che escono dalla condizioni di distanziamento sociale, che per l’aumento dei contatti di ciascuna persona con altre persone .

Vanno quindi definiti i piani di controllo per garantire che queste attività si svolgano in modo sicuro , ma anche migliorata la filiera per l’effettuazione dei tamponi e migliorare le procedure di rintracciabilità dei contatti. Questa è una criticità non risolta e finora sono assolutamente insufficienti le risorse messe in campo, ed anche in ambiti ristretti , come quello della penisola sorrentina , dove l’infezione non si è estesa , ad effettuare i tamponi neanche a tutti i familiari conviventi né ad effettuare la mappatura dei contagiati , per stabilire la catena di rintracciabilità. Ove si ritenga necessario e opportuno ricorre ad altri test diagnosti ( es tamponi sierologici ) si dovrà preventivamente definirne la destinazione d’uso di tali dispositivi e , la tipologia ammessa e la gestione delle informazioni che ne deriveranno, e ogni altra condizione necessaria ad evitare che finiscano col risultare un aggravamento e non un effettivo aiuto alla gestione del rischio

linee guida per la gestione in sicurezza delle nuove attività

Per tutte le attività da avviare si ritiene necessario introdurre oltre che le regolamentazioni già descritte per le attività in essere,elementi aggiuntivi di mitigazione, trattandosi di fatto di un aggravamento del rischio.

Si ritiene inoltre che il livello di regolamentazione dovrà inoltre essere proporzionale alla rilevanza del cambiamento .

A titolo esemplificativo non sono assimilabili fra loro cantieri edili , formati tutti da personali locale , con cantieri in cui la provenienza il personale proviene da aree territoriali diverse per diffusione e gravità del contagio . Questo non significa che vadano escluse queste situazioni , ma che si debbano prevedere linee guida che gestiscano in modo opportuno il rischio , come ad esempio obbligo di segnalazione ai servizi territoriali dell’ASL del personale proveniente dall’esterno, obbligo dell’autocertificazione relativa alla assenza di sintomi o contatti con persone con gravi sintomi di contagio, obbligo a risiedere nel Comune del cantiere per tutto il periodo lavorativo , obbligo di spostamenti con automezzo proprio e senza sosta .

Una particolare attenzione dovrà essere posta nella regolamentazione di attività che prevedano il diretto contatto fra erogatore della prestazione e Cliente ( es parrucchieri, rieducatori ecc) in questo caso occorre prevedere un quadro regolatorio che stabilisca da una parte gli indumenti di protezione che dovranno essere utilizzati da prestatore per evitare che resti contagiato , sia le misure necessarie ad abbattere il rischio che a causa di una contaminazione crociata restino contagiati i Clienti ( es tute da indossare , sistema di prenotazione con intervalli di pausa fra le diverse prestazioni , indirizzi per la pulizia e sanificazione degli attrezzi , istituzione del registro delle pulizie obbligo di sostituzione dei guanti monouso dopo ogni prestazione , obbligo dell’autocertificazione da parte del Cliente di assenza di sintomi influenzali da almeno 14 giorni , controllo della temperatura corporea e registro delle temperature ecc)

Linee di indirizzo per la gestione del rischio per la filiera del turismo.

Il quadro regolatorio per razionalizzare gli interventi per la mitigazione del rischio , sia sanitario che economico per la filiera del turismo dovranno essere uniformati a due principi guida :

La filiera deve essere vista in modo unitario considerando il sistema formato da molteplici attività , che iniziano dalla promozione e includono l’incoming, i trasferimenti, l’accoglienza la sistemazione, fino alla eventuale assistenza sanitaria da fornire in caso di alert; e questo processo di analisi e controllo va ripetuto per ogni segmento della filiera cioè accoglienza,transfer , alla ristorazione, alle attività escursionistiche terrestre e marittima, balneari, wedding, gruppi con arrivo in treno e/o in aereo etc. In questa filiera vanno considerate i requisiti da rispettare per rendere più sicure le strutture e la attività sia tenendo conto delle esigenze dei Clienti che di quelle dei lavoratori.

Il quadro regolatorio deve contemperare le diverse esigenze degli imprenditori e dei lavoratori , cercando di evitare che si trasformino in scelte contrapposte. Si può verificare infatti che taluni imprenditori possano ritenere opportuno rinviare le scelte e quindi la riapertura degli esercizi al momento in cui tutto sarà chiarito e sicuro, e questo contrasta con l’esigenza dei lavoratori di rientrare nella socialità e recuperare il reddito , come pure All’inverso si potrebbe verificare che da parte di taluni lavoratori si evidenzino richieste di sicurezza non giustificate dalla gravità di taluni rischi.

Sembra perciò opportuno che la gestione di questo sistema debba partire prima dalla individuazione di quelle che sono le zone globalmente più a rischio, e stabilire per queste una specificità di interventi che devono cominciare da quelli del sostegno al reddito e soluzioni come la definizione di Zone a Prevalenza Turistica potrebbero essere le più idonee.

Il secondo passaggio potrebbe essere spezzettare la filiera e cominciare a ragionare su cosa si può riavviare per primo secondo criteri di gravità del rischio o comunque dove si verificano (es ristorazione da asporto, turismo intraregionale, accoglienza in strutture con minore affollamento es seconde case , B&B, bar con spazi adeguati a garantire il distanziamento seconde case .

Queste attività andrebbero incentivate a riaprire , disincentivando chi si dimostra troppo attendista , le altre attività della filiera .

Da quanto sopra descritto si evidenzia come la complessità della filiera turismo è enorme e per giunta il sistema turismo sarà forse l’ultimo a partire per le difficoltà intrinseche a garantire la sicurezza di questa filiera in un contesto che non può che essere internazionale oggi in continua evoluzione .

Le proposte descritte sono ancora oggetto di valutazione

Ma non si può stare fermi , bisogna subito predisporre gli strumenti normativi per individuare le zone in cui la filiera del turismo ha carattere prevalente , stabilire un sostegno proporzionato alla incidenza di tale attività e per quelle con gravità del rischio minore emettere i regolamenti per mitigare i rischi al livello più basso possibile ( es taxi , ristorazione da asporto, bar all’aperto, ecc) , in modo da dare sicurezza a chi vuole ripartire a ai Clienti, incentivare chi apre e disincentivare chi si dimostra troppo attendista . e prevedere un piano di controllo adeguato a garantire che non ci siano abusi. a riaprire . Per le altre bisogna sostenere il reddito ai lavoratori esclusi.

Linee di indirizzo per la efficiente ed efficace assistente delle Persone contagiate,

Si è volutamente lasciato per ultimo questo aspetto ,perché è il più importante .

Le Persone contagiate sintomatiche o asintomatiche sono attualmente la parte più debole e bisogna mitigare i danni che subiscono da questa situazione.

L’attuale regolamentazione , che prevede la quarantena familiare , fino alla guarigione o l’aggravamento , richiede un intervento regolatorio .

La prima misura da effettuare è l’emissione di un protocollo che stabilisca il tipo di assistenza che deve essere erogato dai servizi territoriali per evitare che si aggravino , perché anche salvare una sola vita è importante e ci vogliono risorse adeguate per garantire questo .

Il secondo aspetto che bisogna valutare è che queste Persone non possono essere inviate in quarantena domiciliare se questo determina condizioni di aggravamento del rischio per la presenza di anziani , persone malate .

E se queste condizioni si verificano non è pensabile di trasferire le Persone in strutture che non siano state adeguatamente strutturate e all’interno delle quali si possa garantire in sicurezza non solo la convivenza ma tutti i servizi necessari .

Bisogna perciò stabilire un quadro regolatorio che stabilsca i requisiti ed il sistema di gestione da adottare per queste strutture .

Queste strutture andrebbero assimilata a strutture di cura e rese disponibili dai Comuni , dovrebbero essere prese in carica dai servizi di assistenza territoriali .

Un altro aspetto da prendere in considerazione come reinserire in specifiche attività le Persone contagiate risultate successivamente negative, ma anche i positivi asintomatici Anche per questo ci vuole un quadro regolatorio .

