Ma a Sorrento le norme anti Coronavirus le rispettano? Come fan a tagliare alberi indisturbati? È questa la domanda del WWF e dei cittadini multati e denunciati perché passeggiano o fan la spesa mentre questi lavori si devono per forza fare in gruppo? Oggi che si è registrato l’ennesimo contagiato per coronavirus covid-19 se lo chiedono in molti. È normale?

Blitz al Camping Santa Fortunata di Sorrento: decapitato il filare di grossi alberi di Eucalipto!!!

Gli abitanti della zona allertati dal rumore delle motoseghe hanno contattato il WWF che ha immediatamente segnalato i tagli in atto al Comando Polizia Locale di Sorrento.

Tuttavia le operazioni sono continuate per tutta la mattinata, in barba alle normative del COVID-19, al regolamento arboreo in vigore nella città di Sorrento e al recente Decreto 10 marzo del Ministro dell’Ambiente che VIETA le capitozzature.