Sorrento. L’attesa della Settimana Santa ai tempi del Coronavirus. Il post di Francesco Gargiulo: “Sono qui, insonne”

Riportiamo il toccante post pubblicato su Facebook dal sorrentino Francesco Gargiulo in questa attesa della Settimana Santa ai tempi del Coronavirus.

Io sono qui, insonne, come tante di queste notti trascorse lontano da voi, amici, dalla mia casa, dalla mia famiglia, dalla mia amata Sorrento. Guardando dalla finestra, intorno a me vedo il buio, in particolare quello di questo momento triste. Ma proprio lì un pensiero luminoso si fa strada attraverso questo labirinto di contraddizioni: i momenti belli trascorsi insieme fra le mille pietre delle strade Sorrentine. E la mente vola ai ricordi e, ora in particolare, alla Pasqua. E allora sorrido. E torno felice.

Ricordo come questi giorni che precedono la Santa Pasqua hanno da sempre rappresentato, per me, un periodo di dolce attesa e frenetica preparazione. Da ragazzino contavo i giorni che mi separavano dalle Processioni, e cancellavo quelli trascorsi sul calendario.

Sorrido perché ripenso a quante volte ho avuto l’incubo di essermi svegliato tardi e aver perso la processione. Quanta dolce ansia che svaniva alle prime luci del mattino.

Lo so. Non sono l’unico a vivere l’attesa di uscire o partecipare, seppur come spettatore, alle processioni, perché questa è una delle tradizione più amate dai Sorrentini che, da ogni parte del mondo, hanno sempre cercato di tornare a casa per la Pasqua, almeno con il pensiero e con lo spirito. Non perdiamo questa passione. Non lasciamo che questo virus ci sottragga il nostro essere Sorrentini.