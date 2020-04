Sorrento. L’appello di Raffaele Pane: “Riuniamo la Protezione Civile per chiedere un’organizzazione ed un capo nucleo”.

“Buonasera a tutti i volontari della Protezione Civile di Sorrento sono Raffaele Pane vista la situazione del Nucleo che da molto tempo non ha un Caponucleo potrebbe essere opportuno di chiedere al Sindaco una riunione del nostro gruppo ovviamente se c’è l’unanimita’ dei membri come diceva il mitico Peppe Arcucci ‘giocate uniti’ chi è favorevole a chiedere un incontro con il Sindaco dia la sua adesione per migliorare questo STATO.”