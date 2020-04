Sorrento. “La Taverna di Lucullo”, Richard: «In queste condizioni che riapriamo a fare?»

«La verità è che purtroppo in questo momento c’è una grande confusione, non si sa come andrà a finire, ma, sicuramente, una cosa si sa: per quest’anno lavorare sarà proprio difficile, soprattutto per i ristoranti, per i bar, per le spiagge. Io dico una cosa: perché non ci tenete chiusi fino all’anno prossimo? Chi viene a mangiare quest’anno?», si chiede l’uomo.

«Sorrento è una città che ha più ristoranti che case. Se ci fate aprire il 18 maggio spenderemo gli ultimi soldi che abbiamo per fallire, perché fino all’anno prossimo non lavoreremo», ha detto a Positanonews Richard, della Taverna di Lucullo, da sempre bellissimo posto simbolo del divertimento e della buona pizza.