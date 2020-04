Sorrento. La riflessione dell’avvocato Gino Esposito sul poco che viene dato a personale medico e quello che viene dato a funzionari e politici

In questo grave momento di necessità , mascherine che mancano, ospedali che non riescono a salvare le persone per mancanza di idonee attrezzature, medici, infermieri , forze dell’ordine , trasportatori, servizi essenziali ecc. che rischiano la pelle per noi tutti,spesso pagati a poco più di mille euro al mese, non so voi, ma come non volgere anche ed ancor di più in questo momento lo sguardo all’uso – per così dire – poco condivisibile che si fa dei soldi pubblici che di ben e più migliore uso se ne dovrebbe fare .

L’Italia sarebbe una nazione ricchissima , eppure stiamo in una palude incontrovertibile , una malattia di spese per me poco addicevoli.

Qualcuno sa che non amo molto il parco marino per tante ragioni, per me un ente inutile ( o più semplicemente secondo me gestibile –per quello che ci sarebbe da gestire- con volontariato) e che, peraltro, attrae forze dalla guardia costiera (che talvolta scarseggia anche della la nafta per la motovedetta e che avrebbe cose ben più importanti da fare). A mio avviso rappresenta un simbolo che mi permetto di non condividere fra tanti , apprendere dal cd. “portale trasparenza al 2015” –altro non sono riuscito a rilevare – che per il solo direttore generale si spendono circa 80.000 euro all’anno (salvo altri incarichi a quanto ho sentito dire ); sicuramente ciò corrisponderà al dovuto tabellare , ma come cittadino posso dirlo (?) : non ne sono particolarmente felice .

E’ sotto gli occhi di tutti ancor più in questi giorni, quello che ritengo un grave errore voluto in costituzione da determinate forze politiche sotto lo spauracchio del centralismo amministrativo del ventennio,che pur tuttavia ben sappiamo non era certo inefficace,anzi.

Appunto un grave errore ( a mio avviso ovviamente ) :- Le Regioni !

Con la motivazione , o meglio l’infondata paura di evitare uno stato centralizzato , hanno realizzato questi enti .

Allora, se si fece a torto o a ragione l’unità d’Italia ed eliminare uno sparuto numero di stati divisi, oggi di “stati” per così dire, ne abbiamo ben 20, con relativi elefantiache amministrazioni, gente, onorevoli, governatori ecc. , che peraltro possono anche emettere leggi proprie .

Il risultato , tanto per l’attualità, lo stiamo vedendo in modo più tangibile in questi giorni , dove ognuno decide a modo suo sulla salute della povera gente . Un dato è certo: oltre a spese elefantiache , vi è più che la metà delle cause in cui è occupata la Suprema Corte Costituzionale, riguarda l’accapigliarsi fra stato e regioni su chi la deve comandare !

Che dire:- Dimentichiamo che il nostro debito pubblico è stratosferico ; competono stipendi ,a mio modo di vedere, estremamente alti per taluni dipendenti pubblici funzionari e dirigenti , dimentichi del fatto che qualunque cosa accada nessuno gli toglie nulla rispetto a chi rischia di proprio giorno per giorno . Molto secondo me , anche ci costa , con tutto il rispetto per la presidenza della repubblica, con circa 240 milioni di euro all’anno e con circa 1.000 dipendenti . Una funzione sicuramente alta ed importante , ma forse sarebbe più lineare un capo dello stato e del governo in una sola persona e soprattutto eletta dal popolo . Credo che – volendo- molto si risparmierebbe anche in questi termini,come un po’ dappertutto (ci sarebbero migliaia di esempi da enucleare) .

E che dire di quanto ci costa l’Europa ,dove anche li di tutto e di più ci hanno messo in modo gigantesco , accavallando ancora una volta disposizioni a disposizioni , direttive a leggi nazionali e queste a quelle regionali e così via dicendo .

Speriamo sempre di riuscire a portare il pane a casa ,perché si sa quando scoppia la fame, e indubbiamente la fame potrebbe scoppiare , rischiamo grosso ; ma penso agli invisibili , a quelli che in un momento come questo perdono il lavoro,al futuro dei giovani, e così via. E allora vorrei dire, di fare appello alla propria coscienza (come si usava dire un tempo) ; ma sono deluso , se solo vediamo – ma è il minimo di quello che vediamo e possiamo immaginare- che nientedimeno hanno indetto un referendum gli stessi parlamentari per conservare il posto… e allora di cosa vogliamo parlare , di Fazio che prende alla tv pubblica 2.milioni e più di euro all ’anno ?

Non lo so , ma credo che le cose non stanno affatto bene , e per cominciare si dovrebbe cominciare a rivedere i cd. “ diritti acquisiti “ , o meglio fare una modesta modifica della costituzione in tal senso , cominciando a dare una bella “piallata “ ,come scherzosamente (ma fino ad un certo punto) è girato sui social, circa uno pseudo provvedimento di riduzione di determinati stipendi pubblici ed alla cessazione di compensi di chi direttamente o indirettamente è collaterale ad enti e affini . Indubbiamente comincerebbero ad uscire un bel pò di soldi per la gente che soffre .

Naturalmente questo è solo un piccolo aspetto di un problema enorme, ma mi è piaciuto molto una considerazione che ho udito o letto non ricordo dove , ove è stato ben focalizzato un principio secondo il quale dove non c’è virtù non c’è democrazia . Mi fermo qui perché ,come noto, a volte esprimere delle verità si rischia ( tanto per parlare di democrazia e libertà di pensiero ) .

Gino Esposito