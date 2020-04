Sorrento. La proposta da Di Prisco per il servizio di stampa del materiale didattico

Il Presidente del Consiglio comunale di Sorrento, Luigi Di Prisco, dietro sollecitazione di numerosi cittadini, ha trasmesso via pec al sindaco Cuomo, una proposta da portare all’attenzione del tavolo di crisi comunale.

Ecco la proposta inviata da Di Prisco al sindaco Cuomo:

PROPOSTA: SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE DIDATTICO

Propongo di mettere in atto anche a Sorrento un’iniziativa come quella del Comune di Boscotrecase.

Istituire una mail dedicata per chi è a casa a studiare e non ha la possibilità di stampare dispense o altro materiale utile. Sarebbe possibile mandare uno o più file da stampare, gratuitamente, all’indirizzo mail indicando anche l’indirizzo anagrafico ed un recapito telefonico.

La protezione civile, tramite dei volontari, lo consegnerebbe all’indirizzo indicato.

#nessunodeverimanereindietro #semprealfiancodeipiùdeboli

Una magnifica iniziativa che, se andasse in porto, sarebbe un modo per venire incontro alle famiglie vista la difficoltà di molti genitori nel reperire cartucce per stampanti ed il costo che va ad aggiungersi in alcuni casi alla mancanza parziale o totale di reddito causa chiusura delle attività per l’emergenza da covid-19.