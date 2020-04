Sorrento. La proposta di Massimo Coppola: fare la sanificazione dei locali con Penisola Verde.

Fare la sanificazione dei locali con Penisola verde è questa l’ultima proposta di Massimo Coppola. Infatti le normative nazionali e regionali impongono per la riapertura obblighi a carico di esercenti e albergatori in riferimento alle operazioni di sanificazione. Obblighi che in molti casi costituiscono costi difficilmente sopportabili visto il periodo di difficoltà che stanno vivendo. A tal proposito Massimo Coppola durante una diretta social ha dichiarato “Propongo che il Comune disponga che la sanificazione venga effettuata da penisola verde, ciò consentirebbe di esonerare dai relativi costi attività che oggi sono già in difficoltà economica. Sarebbe un modo per incentivare l’apertura di attività commerciali e pubblici esercizi, necessaria per rimettere in moto il sistema economico della città. La proposta è stata avanzata anche da consiglieri in carica come il Presidente Luigi Di Prisco e Elvira De Angelis. Occorre una pronta risposta da parte del sindaco e dei suoi collaboratori, la città non può più aspettare”.

Una iniziativa quella di Massimo Coppola che testimonia ancora una volta la vicinanza del leader di Sorrento Adesso al tessuto produttivo della città.