Sorrento, la nuova proposta per la cittadinanza onoraria al Prof. Paolo Ascierto

Sorrento – “Professore Paolo Ascierto Cittadino Onorario di Sorrento” è il nome del gruppo facebook gestito da Giuseppe Stinga, Amelia Focaccio e il mitico Lello Pane, che nei giorni scorsi ha spedito la statua del Santo Patrono sorrentino direttamente nell’ufficio del Professore, con la complicità dello stesso Stinga e del mitico Maestro Pasticciere Antonio Cafiero.

Sono già in tanti a rispondere positivamente a questa iniziativa nei confronti di Ascierto che è uno dei tanti in prima linea per questa battaglia contro il nemico invisibile. Per aderire bisogna cliccare sul gruppo (CLICCA QUI) e seguire le direttive che verranno pubblicate.