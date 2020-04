Sorrento. Dopo la morte di Antonietta Pollio le accuse “Temono il virus e abbandonano i malati” . Sconcertante questa accusa, ma sul web e sui social network ne girano tante del genere, dopo lo scoppio della pandemia da Coronavirus Covid – 19

«Stanno diventando troppi i casi di persone che non vengono più minimamente assistite, nonostante siano affette da patologie croniche gravi, perché medici di base e sanitari in genere si rifiutano di intervenire per il timore del contagio da Covid-19». È la drammatica denuncia di Giuseppe Staiano, presidente del Pellicano onlus e referente per la Costiera sorrentina del Tribunale per i diritti del malato. Segnalazione inviata alla Procura di Torre Annunziata per chiedere «l’apertura di un’inchiesta perché gli ospedali e gli ambulatori sono vuoti, mentre l’assistenza sanitaria indispensabile è negata».

Ad innescare la dura presa di posizione è il caso di una donna di Sorrento, Antonietta Pollio, morta sabato scorso nella sua abitazione, come scrivono Massimiliano D’Esposito e Aniello Sammarco su Il Mattino di Napoli . Dopo il decesso l’80enne è stata anche sottoposta a tampone per il coronavirus, poi risultato negativo. Ma è su come si è giunti al tragico epilogo che nascono dubbi. Gli stessi dubbi che tormentano i familiari di un camionista di Torre del Greco, stroncato da un infarto a 43 anni: i soccorsi sarebbero arrivati con ritardo ingiustificabile, secondo la denuncia che ha spinto la stessa Procura a disporre un’indagine. La salma dell’uomo è stata sequestrata in attesa dell’autopsia.

LA LETTERA

Dopo la morte dell’80enne di Sorrento, dall’Asl 3 Sud è arrivata la richiesta delle generalità dell’operatrice sanitaria che assisteva la donna e delle altre persone eventualmente entrate in contatto con l’anziana gravemente ammalata e che soffriva di diabete. Lettera che ha mandato su tutte le furie Staiano. E la sua risposta diventa un duro atto di accusa nei confronti dei sanitari. Primo tra tutti il medico di base che, nonostante le ripetute richieste di intervento da parte della badante, non si è mai recato presso l’abitazione dell’anziana, neanche quando, l’8 aprile, la glicemia è arrivata a 600. «Dichiara che non può visitare la signora a causa del contagio e che è meglio chiedere l’intervento del 118», riferisce Staiano. Che poi fa la cronistoria dei tre interventi, in pochi giorni, effettuati del personale del 118 che si limita a stabilizzare la paziente senza decidere per il ricovero. Fino al decesso. «È morta non per coronavirus, ma per la fobia del coronavirus», scrive Staiano: «La verità è che gli ospedali della penisola sorrentina sono vuoti, i malati cronici sono stati abbandonati a loro stessi perché i medici di base si limitano a fare ricette online, si rifiutano di fare visite domiciliari, mentre il 118 in certi casi è irraggiungibile, nel 90% dei casi si rifiuta di portare le gente in ospedale perché c’è il Covid-19 a fronte di una realtà che non è dato di comprendere. Infatti, è l’ospedale di Boscotrecase ad essere stato individuato come Covid Hospital. Ma allora perché – domanda il presidente del Tribunale del malato della penisola sorrentina – tutti gli ospedali sono diventati covo di presunta infezione? Quanta gente sta morendo a casa perché affetta da patologie croniche non più controllate?».

IL TEMPO

Non era un malato cronico, però, Stefano Boccieri, morto mercoledì di infarto nella sua casa di Torre del Greco in attesa dell’ambulanza arrivata, secondo i familiari che hanno sporto denuncia, con troppo ritardo. «Forse qualcuno temeva che fossimo di fronte ad un caso di Coronavirus?», accusano. Invece Stefano ha un malore di altra natura, forse di carattere cardiocircolatorio, che col passare del tempo lo porta alla morte. Le telefonate di aiuto si susseguono, ma quando l’ambulanza finalmente arriva davanti al palazzo di via Litoranea è troppo tardi. I sanitari del 118 arrivano rapidamente all’ultimo piano dello stabile ma solo per constatare che non c’è più nulla da fare. Nel frattempo sul posto arrivano anche i militari dell’Arma, chiamati dai vicini quando si accorgono che la tensione si è fatta troppo alta. Lacrime di rabbia e disperazione e accuse che spingono gli inquirenti ad allertare il magistrato di turno, che dato il caso non può fare altro che ordinare il sequestro della salma.