Sorrento. Ecco la lista delle attività commerciali che aderiscono ai buoni spesa

Sorrento. Anche la città del Tasso, da alcuni giorni ha aderito all’iniziativa di distribuire buoni spesa, distribuiti ieri alle famiglie bisognose, in vista dell’emergenza sanitaria in corso. Un piccolo aiuto per tanti nuovi soggetti in difficoltà, che si aggiunge all’assistenza già erogata dai servizi sociali comunali a tantissime famiglie indigenti, che in questi anni hanno potuto sempre contare su un aiuto.

Ecco la lista, fornita dal Comune di Sorrento, delle attività e delle farmacie che aderiscono a tale iniziativa: