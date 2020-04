Sorrento. La good news dal candidato sindaco Mario Gargiulo “Mio fratello Albino è negativo al coronavirus”

Sorrento. Dopo tante brutte notizie, una buona e bella notizia, il primo guarito della città del Tasso al Coronavirus Covid – 19 . Lo annuncia l’ex assessore, ora candidato sindaco Mario Gargiulo . Ne siamo felici, da Positanonews tutta un abbraccio e buona Pasqua

“Poche semplici parole per dirvi che la buona notizia, la prima almeno, è arrivata. Albino è risultato negativo al primo tampone post contagio, ora aspettiamo qualche giorno per fare il secondo, che sancirebbe la completa guarigione.

Con voi sono sempre sincero, e devo dirvi che ciò non significa poter abbassare la guardia. Continueremo ad avere grande attenzione e a rispettare tutte le indicazioni delle Istituzioni e degli esperti.

In questi giorni casalinghi ho continuato ad essere in attività, ho dato una mano dove possibile e ho provato a sviluppare qualche idea per il dopo, il cosiddetto “Mondo Nuovo” post CoronaVirus. Nei prossimi giorni condividerò con voi qualche idea, ora posso solo dire che sono felice, felicissimo. Mi sento vicino a tutti quelli che stanno combattendo, direttamente o indirettamente, con il virus. Un abbraccio a tutti, la felicità è reale solo quando viene condivisa ❤️”