Sorrento. La barba sospesa da “Tony Figaro”, un kit con schiuma e balsamo

Sorrento. Dopo il caffè sospeso, in questo tempo di coronavirus Covid-19, la solidarietà si diffonde in tanti modi, con la spesa sospesa a Napoli, e anche il libro sospeso della Libreria Tasso a Piazza Lauro, ma ora c’è chi ha fatto anche la barba sospeda con Antonino Terminiello, conosciuto come Tony Figaro, con l’attività in Via degli Aranci . Una persona creativa e piena di risorse non poteva non avere un’idea social e infatti ha postato su facebook la sua bella iniziativa

Caro Cliente,

In questo momento così particolare cerchiamo di starti vicino con ogni mezzo possibile. In questo sacchetto che ho appeso davanti al mio negozio troverai un kit per la rasatura della tua barba,

per prenderti cura di te a casa che speriamo

di aver fatto cosa gradita, ti abbracciamo virtualmente.

A presto #Tonyfigarobarbershop #baberiaelite #iorestoacasa