Sorrento. Jury Cappiello e il compleanno in quarantena, le sue riflessioni personali. “Un’esperienza nuova ed unica allo stesso tempo ho vissuto per il mio compleanno festeggiandolo a casa per i motivi che tutti conosciamo ma non è mancata la verve per appesantire ancor di più la sofferenza d’inno condividerlo con le persone che vuoi bene . Dapprima sembrava insolito ma in realtà è trascorso con gli innumerevoli attestati di stima ed amicizia di familiari ed amici che hanno reso più leggero il pensiero di costrizione per un mancato party attraverso chat , telefonate e messaggi sui social ! Il mio gruppo storico che cito , Marika&Alessandro,Andrea , Nina, Gianpaolo &Emanuela, Ernesto&Alessandra hanno organizzato nel pomeriggio una chat organizzata dalla mitica Marika Rinaldi con il grande Dj set Filippo Arienzo e durante la quale ho ricevuto il regalo di compleanno piu bello perché abbiamo ballato in modo social e ricevuto gli auguri più particolari ! Dopo abbiamo fatto una chat telefonica ho aperto un tiramisù e brindato !

È stato entusiasmante grazie agli strumenti tecnologici che hanno alleviato la sofferenza di non poterli incontrare! Andrà tutto bene ne approfitto per dire a tutti di non rilassarci perde potrebbe essere una beffa oltre ai danni già subiti per tutti ! Un abbraccio con il cuore a tutti i miei amici che mi hanno fatto trascorrere una piacevole giornata per il mio compleanno !”