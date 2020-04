Sorrento. Intervistiamo De Meo, presidente Ascom di Castellammare: “Chiesta la soppressione delle tasse”

Positanonews TG garantisce una documentazione in diretta grazie al nuovo sistema di streaming in sperimentazione negli ultimi giorni. Durante il telegiornale in onda stamattina alle 11:00, noi di Positanonews siamo approdati a Sorrento grazie al direttore Michele Cinque ed il giornalista Gigione Maresca.

Nella città del Tasso abbiamo intervistato Natalino Attardi (CLICCA QUI per l’intervista) e Jonnhy De Meo, presidenti Ascom di Sorrento e Castellammare di Stabia. I commercianti da Massa Lubrense e Sorrento fino a Castellammare, ricordiamo, sono freschi di nuovi accordi per fronteggiare l’emergenza coronavirus, si tratta di una piattaforma virtuale dov’è possibile guardare le vetrine dei negozi da Castellammare di Stabia fino a Massa Lubrense, cercare o scegliere i prodotti che interessano, chiedere informazioni, concordare l’acquisto e ricevere la merce direttamente a casa.

Ecco le parole del presidente De Meo, con l’intervista che parte al minuto 3:57: “A Castellammare la situazione è come Sorrento e in tutto il resto d’Italia. Abbiamo problemi diversi perché a Castellammare il turismo non è strutturato in maniera così forte come a Sorrento. Le attività industriali dunque forniscono un commercio ai paesi limitrofi e non sono basati fortemente sul turismo. Gli aiuti alle nostre imprese – prosegue – sono pari a zero, c’è davvero pochissimo aiuto.”

Poi sul problema coronavirus all’ospedale San Leonardo: “Abbiamo seguito la vicenda dell’ospedale, pare che ora ci siano delle indagini in corso. la situazione ora sembra si stia stabilizzando.”

Infine sull’amministrazione comunale: “L’amministrazione, come a Sorrento e in tutti i paesi, per il momento ha sospeso le tasse comunali, intese come suolo pubblico, rifiuti, tassa pubblicitaria. Noi abbiamo chiesto la soppressione, anziché sospensione, almeno per quest’anno.”