Sorrento ( Napoli ) . Igienizzazione Cattedrale Sorrento dalla Demetra Service Oggi la Demetra Ecology sta sanificando la Cattedrale Di Sorrento, per la sicurezza di tutti i fedeli che vogliono raccogliersi in preghiera “Stiamo provvedendo alla sanificazione di tutti i luoghi di culto – spiegano dalla Demetra Service -, per stare vicino alla comunità religiosa ed ai fedeli che si recano in chiesa che pur se privi di celebrazioni eucaristiche possono tranquillamente avere un punto dove pregare e sentirsi più vicino ai sacramenti in totale sicurezza e igienicamente sano, sia esso per i fedeli che per i Preti che curano l’apertura e la chiusura di questi luoghi ritrovo sempre di più persone in questo momento di grave difficoltà sociale e spirituale”. Un servizio offerto alla Chiesa sorrentina da parte della società

La Demetra Service è azienda leader nel settore sanificazione in Penisola Sorrentina / Amalfitana e dintorni.

di 6 Galleria fotografica Sorrento igienizzazione Cattedrale Sorrento









Un ambiente pulito ed igienizzato con metodi e sistemi di sanificazione professionali può prevenire l’insorgenza di allergie e nello specifico dell’emergenza pandemica (COVID-19) ha evidenziato ulteriormente l’importanza dell’approccio di tipo igienico-sanitario come principale strumento di contrasto a batteri e virus.

Il Ministero della Salute ha emanato un decalogo in cui si evidenzia così che la cosiddetta sanificazione dei locali lavorativi, effettuata con interventi frequenti da parte di società specializzate, può essere determinante in misura precauzionale per il contrasto della diffusione dei virus e batteri.

Sopratutto in questi momenti per il Coronavirus Covid-19 è fondamentale igienizzare per prevenire i propri ambienti. Poi , in vista della riapertura, sarà elemento indispensabile per operare con le proprie attività

La società effettua preventivi gratuiti

www.demetraecology.com

✉️info@demetraecology.com

📞081-18546047