Sorrento. Grande successo di “Vacciniamoci d’Arte” la mostra virtuale a Villa Fiorentino riceve i complimenti di Veronica Maya . Bella idea di Gaetano Milano, allestimento di Marcello Aversa . La mostra virtuale “Vacciniamoci d’Arte” realizzata dalla Fondazione Sorrento in collaborazione con l’Associazione Peninsulart sta riscontrando successo, ecco un video messaggio inviatoci da Veronica Maya conduttrice televisiva e showgirl italiana. #iorestoacasa #andràtuttobene #sorrento #villafiorentino #fondazionesorrento #sorrentocoast #postantivirus

Bel modo per reagire al Coronavirus Covid-19 e a questa quarantena, ci viene in mondo la famosa frase “La bellezza salverà il mondo” e l’arte è il vaccino che la bellezza ci fornisce per le malattie dell’anima.

Clicca sopra su diretta per il video messaggio di Veronica

CLICCA QUESTO IL LINK PER ACCEDERE ALLA MOSTRA http://www.sorrentoweb.net/fondazionesorrento/index.html