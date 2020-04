Sorrento. Gli auguri di Pasqua dall’Ospedale. “Qui i pazienti non sono numeri, ma persone.”

Sorrento ( Napoli ) . Pasqua 2020 in quarantena per il coronavirus Covid-19 nella Città del Tasso. E’ il paese con il più alto numero di contagiati in Penisola Sorentina e c’è un grosso lavoro ma oggi è un giorno tranquillo. Miracolosamente non ci sarebbero più persona nelle due tende da pre – triage, che possono ospitare cinque persone, alle ultime gli stessi medici hanno fatto fatto in modo di far avere il necessario per passare una buona Pasqua, l’attenzione maggiore è proprio per loro, non solo malati e a rischio, ma persone che vengono distaccate, con una sofferenza maggiore, e i medici più sensibili lo percepiscono e cercano di circondarli di attenzioni nel limite del possibile. A volte rimangono giorni in attesa che vengano effettuati e arrivino i risultati dei tamponi, ma ultimamente i tempi si stanno riducendo. Abbiamo trovato una infermiera che si occupa di altri settori, si chiama Giada e viene da Sant’Anastasia alle falde del Vesuvio, le abbiamo chiesto un saluto e di portare i nostri auguri a tutto il personale medico e paramedico che si cura di noi e ha paura. “La paura è naturale, ma qui siamo tutti coscienziosi ed attenti, sopratutto al lato umano.. Per me e per i miei colleghi i pazienti non sono numeri, ma persone. L’umanità viene al primo posto nel nostro lavoro” Lo scambio di auguri è doveroso, grazie a tutti voi che lavorate per noi, a tutti i nostri eroi negli ospedali , ce la faremo.