Sorrento. Gli auguri di buona Pasqua del Sindaco Cuomo.

Quest’anno trascorreremo la festività in maniera assai diversa dal solito.

Abbiamo partecipato ai Riti della Settimana Santa chiusi nelle nostre case.

Nell’intimità dei nostri cuori ognuno di noi ha seguito il percorso delle processioni, di quelle tradizioni che hanno sempre scandito l’avvicinarsi della Pasqua.

Anche la nostra città è impegnata a rispettare le regole e i sorrentini stanno avendo un comportamento esemplare, degno della fama della nostra terra.

Di questo vi ringrazio, come il mio plauso va anche al lavoro del personale sanitario del nostro ospedale, delle forze dell’ordine, dei commercianti, delle farmacie, degli uffici comunali, dei volontari della Protezione Civile e della Croce Bianca, degli operatori di Penisola Verde e di quanti sono impegnati in questi giorni a garantire servizi e assistenza.

Spero di rivedervi tutti, il prima possibile.

Buona Pasqua, vi abbraccio.