Sorrento. Giornata mondiale del libro, il “libro sospeso” della libreria Tasso. Servizio su Rai Due. A Tutto Il Bello Che C’e’, la rubrica settimanale del Tg2, raccontiamo l’iniziativa di Angela e Stefano, della Libreria Tasso di Sorrento che dall’inizio della pandemia regalano ogni giorno, anche grazie alla generosità di tanti donatori, libri “sospesi”.

Pagine di emozioni dedicate a quanti, in piena crisi, non hanno mezzi economici per acquistare romanzi, saggi o letture per bambini.

Oggi, alle ore 13.30, su Rai 2 il servizio di Luigi D’Alise.