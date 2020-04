Sorrento. Chiacchierata a largo raggio con Geatano Milano, ex assessore al turismo e ammnistrazione della Fondazione Sorrento. L’Italia sembra paralizzata in questo momento, anche il Sud, anche se i contagi soo minini “Bisognerà superare la paura di uscire, altrimenti non solo non ci sarà turismo, ma neanche relazioni sociali” . Spagna e Germania si stanno già organizzando, noi siamo indietro , sembra “Il turismo è l’ultimo settore che riaprirà a pieno regime, questo lo stanno facendo capire, ma mancano linee guida, non c’è l’interesse della politica da quella nazionale a quella locale . Non si aprirà prima della metà di giungo, ma chi aprirà, senza una politica di sostegno, aprirà solo per vedere le porte aperte.. senza nessuno. Tutta la comunicazione ci sta dicendo che il settore che vale oltre il 13% del Prodotto Interno Lordo su base annua per il 2020 rimarrà fermo.Parlo del Turismo,ovvero di ciò che costituisce il sostentamento del nostro territorio sia in termini di impresa sia in termini di lavoro.Il mio,quindi,è un appello al Ministro dei Beni Culturali,con delega al Turismo,Dario Franceschini,affinché si manifesti e ci dia un segnale di presenza perché dal nostro punto di vista questa crisi si affronta con risposte straordinarie da parte di chi ha la responsabilità di guidare l’intero comparto.Tutti devono fare la loro parte ma la chiave dell’acqua è il ministro preso atto anche dell’anomalia che sul piano locale esiste un silenzio assordante di coloro che dovrebbero occuparsi della stessa materia(Regione,Comuni).Un coordinamento ed un punto di riferimento sulla materia su come si dovrà affrontare la prossima fase,come le aziende devono prepararsi,come favorire gli spostamenti di un mercato interno ,preso atto che l’utenza internazionale difficilmente si muoverà.Per chi opera nel mondo della produzione rientrare sarà più agevole perché in qualche modo è stato”protetto” ma quando il settore di competenza sono i servizi ci vuole la domanda,e se la domanda non viene stimolata non si cantano messe.”