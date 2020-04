Sorrento. “Esco solo per donare”, novanta i cittadini che hanno risposto all’appello. Prossimo appuntamento il 17 aprile.

Anche oggi grande partecipazione alla seconda giornata di #Escosoloperdonare, promossa da Avis e Comune di Sorrento.

Novanta i cittadini che hanno risposto all’appello per donare il sangue.

Prossimo appuntamento il 17 aprile, dalle ore 8 alle 15, sempre in piazza Tasso.

Per prenotare è sempre attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, il numero 0815335311.