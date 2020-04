Sorrento. Esce di casa per fare la spesa ma si concede una passeggiata di oltre due ore, donna fermata dalle Forze dell’Ordine

Sorrento. I controlli in città per il rispetto delle regole imposte per il contenimento del contagio da Coronavirus proseguono in maniera serrata. Nella giornata di ieri una donna della città del Tasso, dopo aver fatto la spesa, invece di fare rientro per la propria abitazione si è concessa una lunga passeggiata per le strade cittadine, durata quasi due ore. Probabilmente sarebbe durata anche di più se la donna non fosse stata scoperta dagli agenti della Guardia di Finanza intenti a pattugliare Sorrento. La donna si è giustificata adducendo di essere uscita di casa per andare a fare la spesa ma gli agenti hanno controllato lo scontrino scoprendo che era stato emesso circa due ore prima. La donna è stata quindi multata ed invitata a rientrare immediatamente presso la propria abitazione. Ricordiamo che uscire per fare la spesa è consentito ma bisogna recarsi negli esercizi commerciali vicini alle proprie abitazioni e rientrare subito dopo aver ottemperato alle compere.