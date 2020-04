A causa dell’emergenza Coronavirus Sorrento sta vivendo un momento molto difficile soprattutto perché l’economia della città è impregnata totalmente sul turismo e chiaramente il turismo è in antitesi con il distanziamento sociale che in questo momento riguarda purtroppo tutta l’Italia. Fra i vari problemi in paesi turistici ci sono i fitti ed altri problemi sociali. Sul punto abbiamo ascoltato Federico Cuomo, assessore ai Servizi Sociali di Sorrento, il quale ci ha parlato della crisi che Sorrento sta vivendo a livello livello socio-economico.