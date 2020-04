Sorrento, ds Amodio: “Penso finita stagione” (Audio)

Di calcio se ne riparlerà tra qualche mese, bisogna pensare alla prossima stagione e spera che la società prima possibile dia indicazioni



Sorrento – Non sapendo ancora come andrà la situazione a livello nazionale il direttore sportivo Amodio è scettico sulla ripresa della stagione: “Penso campionato finito”.

“Sicuramente questa è una situazione ingestibile – afferma Amodio – dobbiamo pensare che in Serie D il campionato è finito, penso che non si possa continuare. Se ci sono problemi con i tamponi in serie A, B, figuriamoci in serie C e D”.

Spera che possa ripartire la massima serie ma quello che importa al momento è il mandare avanti l’economia, riaprire i locali, i ristoranti ed i negozi. Di calcio se ne riparlerà tra qualche mese, ma

“ora la cosa importante è finire quest’anno in tutti i sensi, purtroppo i ragazzi perderanno qualcosa sotto il punto di vista economico e questo mi dispiace noi siamo una delle poche società che ha pagato acconto a marzo e spero che riusciamo a fare anche qualche altra cosa per far stare bene i ragazzi con le proprie famiglie anche perché molti vivono di questo”.

Ma ormai il pensiero sembra quasi rivolto alla prossima stagione: “Poi bisogna già pensare alla prossima stagione e spero che la società prima possibile ci dia indicazioni sotto questo punto di vista”.

Gli farebbe piacere continuare il progetto Sorrento ma ci devono essere tutte le condizioni anche perché “sono giovane e voglio crescere insieme e possibilmente con questa società anche perché ci sono molto legato”.

GiSpa