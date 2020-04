Sorrento. Domani, 9 aprile, verranno distribuiti i buoni spesa. Il comunicato del sindaco Giuseppe Cuomo

Riportiamo il comunicato del sindaco Giuseppe Cuomo in merito alla distribuzione dei buoni spesa.

Ci siamo. Stiamo per procedere alla distribuzione dei buoni spesa, per i nostri concittadini provati economicamente dalla crisi generata dal Covid-19. Un piccolo aiuto per tanti nuovi soggetti in difficoltà, che si aggiunge all’assistenza già erogata dai servizi sociali comunali a tantissime famiglie indigenti, che in questi anni hanno potuto sempre contare su un aiuto.

Appuntamento quindi domani, 9 aprile, al parcheggio Achille Lauro.

Per evitare file ed attese, abbiamo previsto un orario differenziato sulla base dell’iniziale del cognome:

– dalla A alla F ore 9-11

– dalla G alla O ore 11-13

– dalla P alla Z ore 15-17

Sarà autorizzata al ritiro solo la persona che ha sottoscritto l’autocertificazione e dovrà portare con sé un documento di riconoscimento, oltre ad una mascherina di protezione.

Un ringraziamento all’Ufficio Servizi Sociali, e a quanti stanno lavorando in queste ore per garantire un diritto a tanti cittadini in difficoltà.