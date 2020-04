Sorrento. Demetra Ecology igienizza il Teatro Tasso per il banco alimentare di domani

Sorrento. E’ tutto pronto per il banco alimentare che sarà allestito presso il Teatro Tasso. La Fondazione Sorrento, la Cooperativa Tasso, la Alilauro Gruson spa, il Supermercato Pollio srl, Federalberghi Penisola Sorrentina ed i Ristoratori Sorrentini hanno deciso di costituire il banco alimentare denominato “SORRENTO CI STA ” che sarà attivato a partire da domani, sabato 18 aprile 2020, presso il Teatro Tasso in Piazza Sant’Antonino a Sorrento.

Per la sanificazione del Teatro Tasso è intervenuta la Demetra Ecology, azienda leader in questo settore e che abbraccia tutta la Costa di Amalfi e Sorrento, che in questo periodo di emergenza sanitaria opera senza sosta per garantire un ambiente sanificato alla ripresa delle attività lavorative.

