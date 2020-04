Sorrento, Covid: restano 7 i casi positivi. Situazione invariata il 2 aprile – I DATI

Situazione quasi invariata a Sorrento dagli ultimi dati Covid. Nella Città del Tasso si rileva tuttavia nella giornata odierna altre cinque persone in uscita dal regime di autoisolamento. La situazione complessiva vede 2 persone in isolamento e 82 in autoisolamento. Si registra inoltre che non sono stati effettuati tamponi.

Riguardo ai dati elaborati sull’Unità Intercomunale CoVid Map (che comprende i comuni di Meta, Massa Lubrense, Sorrento e Sant’Agnello), restano 15 i casi positivi complessivi nei quattro comuni.

Riguardo alle persone sottoposte ad isolamento ed autoisolamento, sono rispettivamente 9 e 295, attestati dall’Unità Intercomunale istituita dai quattro comuni.